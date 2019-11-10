السعودية | السعودية تحقق المركز الـ 7 عالمياً في أولمبياد الروبوت

شكرا لقرائتكم السعودية تحقق المركز الـ 7 عالمياً في أولمبياد الروبوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الفريق السعودي المركز السابع في الفئة المتقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد العالمية للروبوت "WRO" التي أقيمت في المجر، بمشاركة 74 دولة، حيث تنافس أكثر من 423 فريقاً ، والتي انعقدت خلال الفترة 7 - 10 نوفمبر 2019.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد هيأت 8 فرق في معسكر تأهيلي للمشاركة العالمية، بالشراكة مع وزارات التعليم والطاقة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد وجمعية إنسان.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد نافست الفرق في أربع فئات رئيسة، أولها الفئة العادية وتتناول تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب.

فيما أتاحت الفئة الثانية المتعلقة بكرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها، فيما تضمنت الفئة الثالثة "المفتوحة" تحدٍ مشترك في مجالات نوعية.

وصممت الفئة الرابعة الخاصة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي "Tetras tack" في مجال المدن الذكية.