السعودية | وزير الثقافة: من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، التوجه إلى إنشاء مدينة إعلامية في مدينة الرياض.

جاء ذلك في تغريدة له الليلة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وكتب: “من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر”. دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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