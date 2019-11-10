عاشق لليفربول في قلعة مانشستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، مؤخرا بتعلقه الشديد بملعب أنفيلد معقل ليفربول، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة (الأحد) في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتداولت جماهير ليفربول فيديو للبلجيكي كيفين دي بروين وهو في سن الـ11 عاما، يؤكد خلاله أن اللعب لليفربول أحد أهم أحلامه في المستقبل.

جاء ذلك الأمر بعدما أكد دي بروين حبه لملعب أنفيلد وأجوائه الرائعة التي تجعله دائما يشعر بالراحة.

وفشل النجم البلجيكي صاحب الـ28 عاما في تحقيق حلمه بالانضمام إلى ليفربول، بعدما تعاقد معه تشيلسي في يناير/كانون الثاني 2012، قادما من جينك البلجيكي مقابل 8 ملايين يورو.

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لكن تجربة دي بروين مع تشيلسي باءت بالفشل، حيث لعب معه 9 مباريات فقط، ورحل إلى صفوف فيردر بريمن الألماني لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة قبل أن يرحل للنادي الألماني نهائيا عام 2014، مقابل 22 مليون يورو.

وفي صيف 2015، عاد للملاعب الإنجليزية من بوابة مانشستر سيتي مقابل 76 مليون يورو، لينجح بعدها في كتابة التاريخ مع الفريق السماوي، بالتتويج بـ7 ألقاب محلية أبرزها الدوري الإنجليزي مرتين.

وخاض دي بروين "السيتيزنز" 188 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 43 هدفا وصنع 76.

"العين الرياضية" تستعرض خلال الفيديوجراف التالي تصريحات دي بروين عن ليفربول الذي يعد بمثابة حلمه الطفولي.