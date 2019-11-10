صور.. أمطار بارق تلطف الأجواء وتسيل الأودية

2019-11-10

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

هطلت أمطار غزيرة غرب محافظة بارق، اليوم، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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وأكد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، على ضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وشدد الدفاع المدني على عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي؛ لخطورة اجتراف المياه لها.

وأشار إلى ضرورة متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد، راجيًا للجميع السلامة الدائمة.







