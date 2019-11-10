- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم ركن توعوي ضد العنف الأسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ركن توعوي ضد العنف الأسري
شاركت فيه الحماية الاجتماعية بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
شاركت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل بمنطقة الرياض بركن توعوي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى جانب جهات عدة، منها لجنة رعاية السجناء (تراحم) ومركز بصمة لذوي الاحتياجات الخاصة وقسم الخدمة الاجتماعية بالجامعة بحضور 200 زائرة.
ويأتي الهدف من مشاركة وحدة الحماية بركنها الذي يمثل القسمين الاجتماعي والنفسي، توضيح دور الحماية الاجتماعية في الحد من ظاهرة العنف الأسري وإبراز إسهامات الخدمة الاجتماعية التي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع وذكر الإجراءات المتبعة من قبل الوحدة منذ استلام البلاغ إلى حين حل المشكلة.
كما جرى تقديم الاستشارات والاستفسارات عن نظام الحماية وحماية الطفل من الإيذاء ومركز البلاغات (1919).
كانت هذه تفاصيل خبر ركن توعوي ضد العنف الأسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.