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ورشة عمل لزيادة الوعي بالأمن السيبراني
في إطار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي
نظم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية صباح اليوم في مقره بالرياض ورشة عمل بعنوان “الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي” بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني والتحديات السيبرانية التي تواجه العمل الدبلوماسي، وبناء قدرات وطنية قادرة على التعامل معها.
حيث ناقشت الورشة قضايا الأمن والقانون الدوليين في عصر التحول الرقمي والمستقبلية في الفضاء السيبراني ودور الدبلوماسية في خدمة قضايا الأمن السيبراني.
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