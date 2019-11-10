الزعاق: موجة تجبر الناس على ارتداء الشتوي

2019-11-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور، خالد الزعاق أننا نعيش في أول موسم غياب نجم الأحيمر.

وتابع الزعاق: الأحيمر هو الموسم الأخطر عند البحارة في الخليج ويُسمى عند أهالينا في الكويت بخفوق الأحيمر وعند أهالينا في سلطنة عُمان بضربة الأحيمر.

وتابع أن في هذا الموسم موجة برد تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء إلا أنه لا تدوم طويلًا، وسنلاحظ البرودة في هذا الأسبوع.