​​شروط القبول ببرامج معهد الإدارة العامة

2019-11-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

فتح معهد الإدارة العامة اليوم الأحد 13/ 3/ 1441هـ باب الترشيح لمنسوبي الأجهزة الحكومية للالتحاق ببرامج المعهد التدريبية للفصل الثاني من العام التدريبي 1441هـ.

إجراءات التقديم على برامج معهد الإدارة العامة الموجهة لحملة الثانوية العامة

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يتم التقديم على البرامج الموجهة لحملة الثانوية العامة اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الخميس 24 ربيع الأول 1441هـ، الموافق 21 نوفمبر 2019م.

وسيتم إعلان نتائج المقبولين الدفعة الأولى وبدء تسليم ملفات المقبولين للبريد الممتاز وبداية تأكيد من لم يتم قبولهم ويرغبون الالتحاق ببرامج المعهد الإعدادية يوم الأحد 27 ربيع الأول 1441هـ، الموافق 24 نوفمبر 2019م.

وسيكون آخر موعد لتسليم ملفات المقبولين الأساسيين للبريد الممتاز، وانتهاء فترة تأكيد من لم يتم قبولهم، يوم الأربعاء، 30 ربيع الأول 1441هـ، الموافق، 27 نوفمبر 2019 م على أن يتم إعلان نتائج المقبولين الدفعة الثانية وبدء تسليم ملفات المقبولين للبريد الممتاز يوم الأحد، 4 ربيع الثاني 1441هـ، 1 ديسمبر 2019م.

شروط القبول في معهد الإدارة العامة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية

أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية –قسم العلوم الشرعية)، أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد حسب شروط كل برنامج. ولا يقبل من هو حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو معهد الخياطة أو المعاهد الصحية.

أن يكون المتقدم / المتقدمة من خريجي الثانوية العامة وألّا يتجاوز عمر المتقدم عن (25 سنة) ومن مواليد عام (1415هـ فما فوق).

أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي اللذين يجريهما المركز الوطني للقياس والتقويم وذلك لكافة البرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة التي يقدمها المعهد على ألّا يتجاوز مدة الاختبار (5 سنوات).

إذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج اللغة الإنجليزية وتم استبعاده من المعهد) فإنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده.

إذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج التخصص وتم استبعاده من المعهد) فإنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده بسبب الغياب.







