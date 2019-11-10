خادم الحرمين يكرم الفائزين بجائزة الملك خالد اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من أخيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال استقبال الملك له أمس. ونقل الشيخ صباح الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير الكويت، فيما حمله الملك سلمان تحياته وتقديره له.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.

فيما حضر من الجانب الكويتي، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

إلى ذلك يرعى خادم الحرمين الشريفين اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019م بفروعها الثلاثة «شركاء التنمية» و»التميز للمنظمات غير الربحية» و»الاستدامة»، وذلك بمدينة الرياض.

ورفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، رئيس هيئة جائزة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لحفل تسليم الجائزة وتكريم الفائزين. وقال: إن الرعاية الملكية تأتي في إطار دعم القيادة المستمر للمنشآت والمؤسسات الوطنية غير الربحية في مناطق المملكة كافة وتمكينها من تحقيق سمة الاستدامة لمشروعاتها الحالية والمستقبلية، على نحو يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المتنوعة والاستمرار في صناعة المنجزات والمبادرات النوعية والتنموية في المجتمع.

وأوضح أن الجائزة تحمل اسم رمز كبير في تاريخ المملكة وتسعى إلى مواصلة نهجه الخير في بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية قوية أساسها الإنسان السعودي الذي يسعى للازدهار والرقي بمجتمع تتكافأ فيه الفرص، كما أنها باتت أداة لزيادة الأثر الإيجابي لشرائحها المستهدفة للوصول لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومصدرا لإلهام المتميزين في تنمية المجتمع وابتكار الحلول الخلاقة وتبني الممارسات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية.

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وأكد أن التكريم من خادم الحرمين الشريفين تشجيع على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في المملكة، وتحفيز للجميع على وضع بصمة في مسيرة البناء والتنمية.

يكرم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة.. اليوم

عن جائزة الملك خالد:

تمنح سنويا لزيادة التنافس على تقديم أفضل المبادرات والمشاريع التنموية التي تسجل أثر الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع.

9 فائزين يتسلمون الجائزة هذا العام:

«شركاء التنمية»

مبادرة «وتين» المركز الأول

مبادرة «إحياء» المركز الثاني

مبادرة «دراجتي السعودية» المركز الثالث

«جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة ـ أسرتي» المركز الأول

«الجمعية الأولى» المركز الثاني

«جمعية زهرة لسرطان الثدي» المركز الثالث

«التميز للمنظمات غير الربحية»

«الاستدامة»

شركة أرامكو ـ مصفاة ينبع» المركز الأول

«شركة تاتا للخدمات الاستشارية» المركز الثاني شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» المركز الثالث