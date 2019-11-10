أمير الرياض يشيد بجهود رجال الأمن في حماية الأرواح والممتلكات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

تسلم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم أمس، التقرير السنوي لشرطة المنطقة لعام 1440.

وقدم أمير المنطقة شكره وتقديره لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها والجهود المشهودة في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات، منوها بالدعم والتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، والمتابعة المباشرة من وزير الداخلية لتحقيق الأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة.

وتضمن التقرير الذي سلمه مدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري الإنجازات الميدانية وإحصاءات لنتائج المهام والأهداف، إضافة إلى البرامج التطويرية واللجان المشتركة والمؤشرات العامة.

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من جهة أخرى استقبل أمير الرياض، بمكتبه في قصر الحكم أمس، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني، الذي عين أخيرا مديرا عاما للصندوق من قبل مجلس الإدارة.

وقدم أمير الرياض التهنئة للجعويني بمناسبة تعيينه مديرا عاما للصندوق، متطلعا إلى أن يواصل الصندوق تحقيق أهدافه المميزة في مجال تمكين أبناء وبنات المنطقة من فرص العمل بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى دعم تدريبهم وتأهيلهم من خلال برامج الإرشاد والتوجيه المهني.

من جانبه أعرب مدير عام الصندوق عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، مؤكدا أن الصندوق يعكف في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية عمل جديدة لتحديد رؤيته ومهامه، بما ينعكس على تطوير أدائه وتعزيز دوره في خدمة الوطن وأبنائه، وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص، بالشراكة مع قطاعات الأعمال.

من جهة أخرى قلد أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس عددا من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة لواء، وهم مساعد مدير شرطة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء فهد العتيبي، ومدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بالمنطقة اللواء سلمان السهلي.

ورفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية بترقيتهم، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن، معربين عن شكرهم لوزير الداخلية وأمير الرياض ونائبه على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.