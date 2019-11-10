«اتصالات جدة» تبدأ القبول للدبلوم الصباحي والمسائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت كلية الاتصالات والالكترونيات بمحافظة جدة، عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي، اعتبارا من أمس وحتى 23 ربيع الأول الحالي للفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1440 /1441هـ.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد العامودي أنه سيجري قبول المواطنين في الفترة الصباحية، والمقيمين والموظفين في الفترة المسائية، الحاصلين على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية والثانوية الصناعية في أقسام تقنية الحاسب، وتقنية الاتصالات، وتقنية الالكترونيات، وألا يكون جرى قبول المتقدم في برنامج آخر يشترك في الفترة الزمنية نفسها، وأن يكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى.

وأكد أهمية الالتزام بصحة المعلومات في استمارة التقديم لتلقي ترشيح القبول عبر الرسائل النصية التي تصل من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل على جوال المتقدمين، مشيرا إلى أن القبول سيكون موحدا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال بوابة القبول على الرابط المخصص.