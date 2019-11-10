خدمة خاصة للمسافرين الصم بمطاري جدة والرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في مبادرة لتوفير بيئة صديقة لذوي الإعاقة في مطارات المملكة أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، خدمة «إشارة» الخاصة بفئة المسافرين الصم، وذلك في الصالة التنفيذية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وفي المكتب التنفيذي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بحضور مساعد الرئيس لتقنية معلومات المطارات المهندس أحمد القرشي والمدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور والمدير العام لصالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز المهندس يوسف عطية.

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وتركز خدمات تطبيق «إشارة» على جودة الخدمة وسرعة الاتصال، بوجود خاصية الإشعارات لإبلاغ المستفيد من الخدمة القائمة حاليا، وإمكانية استعراض المناطق المشمولة في الخدمة من خلال المنصة، ومراعاة الخصوصية للمستفيدين، وذلك باستخدام تقنيات تتعرف على جنس المستفيد وتحويل الاتصال إلى مترجم أو مترجمة حسب جنس المستفيد المتصل (ذكرا كان أو أنثى)، إضافة إلى إمكانية تقديم بلاغ أو شكوى على المترجم بعد الانتهاء من الاتصال، وذلك للتأكد من جودة الخدمة وتحقيق الأهداف المرجوة.

وتأتي مشاركة الهيئة لحرصها واهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الدعم والتشجيع، وتقديم كل الخدمات وتسخير وتوفير كل ما شأنه تسهيل العقبات وتيسير الخدمات لهم، بهدف تطوير التعاون في مجال تحويل مطارات المملكة إلى مواقع صديقة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي بدأت من خلال هذا المشروع الحيوي لخدمة المسافرين من ذوي الإعاقة «الصم»، وذلك بالتعاون مع شركة علم.

من أهداف الخدمة: