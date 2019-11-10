10 أيام حد أقصى للبت في شكاوى مستفيدي الخدمات البريدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» أمس، عن تفاصيل «وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية»، في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء رقم 403 وتاريخ 12 /‏ 07 /‏ 1440.

وشددت الوثيقة الجديدة على سرعة قيام مقدمي الخدمات في القطاع بالبت في شكاوى المستخدمين، بما لا يتجاوز 10 أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم، حيث تمنح الوثيقة للهيئة الحق في معالجة الشكاوى المصعدة إليها التي لا يتم البت فيها خلال المدة المحددة.

أبرز قواعد حماية حقوق المستفيد: