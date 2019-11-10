السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
كشفت «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» أمس، عن تفاصيل «وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية»، في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء رقم 403 وتاريخ 12 / 07 / 1440.
وشددت الوثيقة الجديدة على سرعة قيام مقدمي الخدمات في القطاع بالبت في شكاوى المستخدمين، بما لا يتجاوز 10 أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم، حيث تمنح الوثيقة للهيئة الحق في معالجة الشكاوى المصعدة إليها التي لا يتم البت فيها خلال المدة المحددة.
أبرز قواعد حماية حقوق المستفيد:
- حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه
- حق تسلم الطرد في التاريخ والفترة والمكان المحدد في عقد تقديم الخدمة
- حق التحقق من الطرد قبل تسلمه
كانت هذه تفاصيل خبر 10 أيام حد أقصى للبت في شكاوى مستفيدي الخدمات البريدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.