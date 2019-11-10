تدريب طالبات دراسات عليا في أم القرى على الحوار الفكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، برنامجا تدريبيا بعنوان «المدرب المعتمد في الحوار الفكري»، وعلى مدى خمسة أيام، في جامعة أم القرى، لإكساب المشاركات المعارف والمهارات والاتجاهات التي تقيهن من التطرف، حيث شارك في البرنامج 60 من طالبات الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) بالجامعة.

ويهدف البرنامج الذي يأتي في إطار الشراكة القائمة بين المركز ووحدة التوعية الفكرية بالجامعة، إلى تأهيل مدربين معتمدين للإسهام في نشر الوعي الفكري وضمان استمرار التدريب طوال العام لطلاب وطالبات الجامعة على مهارات الحوار الفكري.