ورشة تناقش تطوير أعمال المعادلات في الميدان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري أمس فعاليات ورشة تطوير أعمال المعادلات في الميدان، التي تنظمها الإدارة العامة للتقويم والقبول بوزارة التعليم بمشاركة 24 منطقة تعليمية.

وأوضح مساعد مدير عام التقويم والقبول بالوزارة علي العنزي، أن الورشة تأتي ضمن البرامج التطويرية للإدارة العامة للتقويم والقبول في وزارة التعليم، وتهدف إلى تطوير وتحديث نظام المعادلات في التعليم العام ما دون الجامعي، ودليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات، وتستهدف معادلة شهادات الدارسين خارج المملكة ومعادلة شهادات النظام الفصلي والنظام السنوي بنظام المقررات، بغرض إكمال الدراسة أو التوظيف.

وشهد اليوم الأول ثلاث جلسات، تناولت الأولى والثانية (دليل المعادلات للشهادات دون الجامعية)، وتحدث فيها مساعد مدير عام التقويم والقبول بالوزارة غنام الغنام، في حين تناولت مشرفة عام القبول والمعادلات بالوزارة شعاع إسماعيل في الثالثة «دليل المعادلات والانتقال لنظام المقررات».