الفساد وانعكاساته على الأمن الوطني في لقاء بأبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم جامعة الملك خالد بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» غدا، لقاء بعنوان «سبل حماية وتعزيز النزاهة»، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برامج مبادرة «وطننا أمانة»، التي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تحت شعار «نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة»، وذلك في المدينة الجامعية بأبها.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية الدكتور عبدالله آل عضيد أن اللقاء سينظم بمشاركة قطاعات حكومية وخاصة بالمنطقة، ويشمل جلستين علميتين، الأولى بعنوان «سبل وآليات تعزيز النزاهة» وتتناول الفساد وانعكاساته على الأمن الوطني، والخدمات الالكترونية ودورها في حماية نزاهة، وبطاقات الإنجاز التراكمية وأثرها في حماية النزاهة، فيما ستكون الثانية بعنوان «متطلبات حماية النزاهة» وستناقش من خلالها أوراقا لضمان دور الموظف العام ونتائج تصرفاته وأثره في حماية النزاهة.