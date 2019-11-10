9 قتلى من طالبان في اشتباكات بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ فارياب

قتلت قوات الأمن تسعة من حركة طالبان، من بينهم قاض ظل بالحركة وقائد ما يسمى بـ»الوحدة الحمراء» بالجماعة خلال اشتباك بإقليم فارياب، شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء عن بيان صدر عن فيلق «شاهين 209» قوله: إن قوات الأمن قتلت قاضيا ظل بطالبان بمنطقة «أندخوي» وقائد الوحدة الحمراء لطالبان بمنطقة تشارغان.

وأضاف البيان أن قوات الأمن اشتبكت مع المسلحين بمنطقة «أندخوي» وقتلت أيضا 7 مسلحين آخرين، خلال الاشتباك، من بينهم اثنان من المسلحين من أوزبكستان.