فلسطين تحذر من استهداف قرية العيسوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من استمرار الهجوم الوحشي وغير المبرر الذي ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة ضد بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي ضد أهالي البلدة ومواطنيها أمس، والذي أدى إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوف المواطنين.

وحذرت من مخاطر المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تنفذ عبره، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن القيام بمسؤولياته تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على التمادي في تعميق عمليات التهويد والأسرلة في القدس المحتلة، وبلداتها، وتوسيع عمليات التهجير القسري لمواطنيها.