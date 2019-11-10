امرأتان تصدمان رجل دين إيرانيا بسيارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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هاجمت امرأتان رجل دين إيرانيا، بعد أن أبلغ السلطات بأنهما تنتهكان القانون بالتجول مع كلبيهما، حسب موقع «خبر أونلاين نيوز» المحلي.
وعندما انتقد الرجل المرأتان على فعلهما باعتباره من الأشياء المحظورة، هاجمت المرأتان الرجل لفظيا وعندما أبلغ الشرطة قامتا بمطاردته وصدمتاه بسيارتهما قبل فرارهما من مكان الحادث، وأصيب الرجل في رأسه.
وتحقق الشرطة في الحادث في محاولة للتعرف على هوية المرأتين، وحال إدانتهما بالتسبب في أذى بدني والفرار من مكان الحادث، فإنهما قد تواجهان أحكاما مطولة بالسجن.
يشار إلى أن رجال الدين في إيران ينظرون إلى الكلاب بشكل عام على أنها كائنات «نجسة».
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