السعودية | وزير الثقافة السعودي يعلن: مدينة إعلامية في الرياض

شكرا لقرائتكم وزير الثقافة السعودي يعلن: مدينة إعلامية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الأحد، التوجه إلى إنشاء مدينة إعلامية في مدينة الرياض.
جاء ذلك في تغريدة له اليوم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وكتب: "من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر".
يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أعلنت أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م.
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