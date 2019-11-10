كشف عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” ؛ تعرُّض شمال قطر لسحب عملاقة؛ مبيناً أنها أيضاً في طريقها إلى سواحل الإمارات ثم سلطنة عُمان وهي من النوع الخطر.
وقال اليوم عبر حسابه في “تويتر”: أهلنا في قطر والإمارات وسلطنة عُمان.. إلى مَن يهمه الأمر آمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ سحب عملاقة على شمال قطر وفي طريقها إلى سواحل الإمارات ثم سلطنة عُمان، وهي من النوع الخطر التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها وشدة رياحها وكبر حبات بردها.
وتوقع موقع طقس العرب، صباح اليوم، اشتداد حدة السحب الرعدية وغزارة الأمطار على قطر والبحرين مع زخات رعدية مع احتمال تشكل السيول، تترافق السحب الرعدية بنشاط كبير على حركة الرياح وتشكل الغبار الكثيف أحياناً في المناطق الداخلية من قطر.
كما توقع الموقع سحباً رعدية كثيفة وهطول زخات رعدية بالإمارات تغزر في بعض الفترات، وقد تعمل على تشكل السيول على الشارقة ودبي وأبوظبي ورأس الخيمة والعين، كما تنشط حركة الرياح بشكل كبير وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق تكون كثيفة في المناطق الداخلية.
من جهتها أكدت صحيفة الخليج الإماراتية ظهر اليوم، سقوط بعض الأشجار في أبوظبي نتيجة الحالة الجوية غير المستقرة التي تمر بالدولة والتي نتجت عنها أمطار ورياح شديدة وأتربة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يحذر من سحب عملاقة وخطيرة تضرب 3 دول خليجية.. ويوجه نداء عاجل إلى مَن يهمه الأمر- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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