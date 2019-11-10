أعلنت “6 فلاجز الدولية” تعيين بريان ماشامر رئيساً لمتنزه “6 فلاجز القدية”، مبينةً أنه يمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من 25 عاماً، أشرف خلالها على تطوير عديد من المتنزهات الترفيهية العالمية في دول مثل سنغافورة، والإمارات، وماليزيا، والمملكة.

ورحب رئيس شركة 6 فلاجز الدولية لتطوير المتنزهات الترفيهية ديفيد مكيليبس، بانضمام بريان لقيادة “واحد من أكثر المشاريع الترفيهية إثارة وتشويقاً في العالم”، مؤكداً أن خبرته المهنية ستشكل إضافة قيّمة في مسيرة المتنزه نحو إنشاء وجهة عالمية بكل المعايير.

من جهته، أكد ماشامر أن هذه فرصة العمر بالنسبة له، معبراً عن سعادته بالانضمام إلى فريق “6 فلاجز”، والتعاون في تقديم العلامة التجارية المميزة للشركة في المملكة، مؤكداً ثقته بأن “6 فلاجز القدية” ستغيّر من قواعد اللعبة على مستوى المنطقة في مجال الترفيه العائلي.

ومن المقرر افتتاح “6 فلاجز القدية” عام 2023 كجزء من المرحلة الأولى لمشروع القدية.

وسيقام المتنزه على مساحة 32 هكتاراً، تضم 28 لعبةً ومعلماً جاذباً في مناطق المشروع الستة (مدينة التشويق، والينابيع الغامضة، ومدينة البخار، وحدائق الغسق، ووادي الثروات، والمعرض الكبير). كما سيضم مجموعة من الأفعوانيات مثل “رحلة الصقر “، التي تعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم.