توفى صباح اليوم الأحد الشيخ حسين بن مقبل القحطاني الذي يشغل منصب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير.
وتعرض القحطاني إلى حادث مروري أثناء متابعة عمله بسيارة الهيئة ، ما أسفر عن وفاته في الحال، على أن تقام صلاة الجنازة عليه عصر اليوم بجامع الحرجة وفقا لصحيفة تواصل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: وفاة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة ظهران الجنوب بعد انقلاب مروع بسيارة الهيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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