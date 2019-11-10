بالصور: وفاة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة ظهران الجنوب بعد انقلاب مروع بسيارة الهيئة

توفى صباح اليوم الأحد الشيخ حسين بن مقبل القحطاني الذي يشغل منصب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير.

وتعرض القحطاني إلى حادث مروري أثناء متابعة عمله بسيارة الهيئة ، ما أسفر عن وفاته في الحال، على أن تقام صلاة الجنازة عليه عصر اليوم بجامع الحرجة وفقا لصحيفة تواصل.