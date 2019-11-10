بالصور: خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال استقبال الملك له اليوم.

ونقل الشيخ صباح للملك سلمان تحيات وتقدير أمير الكويت له، فيما حمّله خادم الحرمين تحياته وتقديره للشيخ صباح.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وعدد من المسؤولين.