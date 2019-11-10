الأرصاد تصدر بياناً جديداً بشأن التقلبات الجوية على المملكة

أصدرت هيئة الأرصاد بياناً جديداً كشفت فيه تفاصيل التقلبات الجوية التي تمر بها المملكة، وأشارت إلى استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم المناطق.

وتوقعت الأرصاد استمرار فرص هطول أمطار رعدية “متوسطة في مجملها”؛ قد تصحب بتساقط البَرَد, ورياح نشطة السرعة قد تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار.

وأكدت أن تأثير الحالة يأتي اعتباراً من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وتبوك.

وتشمل الحالة مناطق: حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض.

وتوقعت استمرار تأثير الأمطار في المناطق الآنفة الذِكر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.