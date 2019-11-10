البيئة تعلن عن وظائف إدارية للرجال والنساء بجازان

الموافق 24 ربيع الأول 1441هـ.
يشار إلى أن مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان يستهدف دعم سلاسل القيمة لمحصولي البن والمانجو بالمنطقة عبر إنشاء 60 مزرعة نموذجية للبن و10 مزارع نموذجية للمانجو ، فيما يقدر عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر وغير مباشر بـ "30 "ألف مستفيدٍ بالمنطقة.
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