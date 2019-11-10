البيئة تعلن عن وظائف إدارية للرجال والنساء بجازان

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 9 وظائف إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء للعمل ضمن المرحلة الأولى من مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان، والتي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" التابع للأمم المتحدة، وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة سيكون شغلها بنظام التعاقد لمدة ثلاث سنوات، وعددها 9 وظائف، 4 منها على وظيفة أخصائي زراعي، واثنان على وظيفة أخصائي اقتصاد أو تسويق زراعي، ووظيفة إداري مكتب، ومثلها لمساعد إداري مكتب، ووظيفة واحدة سائق مركبة. ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، وذلك عبر الإيميل E1000mewa.gov.sa بداية من اليوم الأحد 10 نوفمبر 2019 م، الموافق 13 ربيع الأول 1441 هـ، وحتى منتصف ليل الخميس 21 نوفمبر 2019م

الموافق 24 ربيع الأول 1441هـ.

يشار إلى أن مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان يستهدف دعم سلاسل القيمة لمحصولي البن والمانجو بالمنطقة عبر إنشاء 60 مزرعة نموذجية للبن و10 مزارع نموذجية للمانجو ، فيما يقدر عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر وغير مباشر بـ "30 "ألف مستفيدٍ بالمنطقة.