السعودية اليوم / إلغاء عدة رحلات بحرية بين الجزائر وفرنسا بسبب سوء أحوال الطقس



الجزائر 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

أدى سوء أحوال الطقس في الجزائر إلى إلغاء عدد من الرحلات البحرية بين الجزائر وفرنسا.

وقال بيان للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اليوم: إنه تم تأجيل رحلة من مدينة وهران نحو مدينة مرسيليا الفرنسية إلى توقيت لم يحدد بعد.

ولنفس السبب قررت الشركة إلغاء رحلة بين الجزائر العاصمة ومرسيليا.

وأوضح البيان، أن هذه التغييرات في الرحلات، جاءت نتيجة سوء أحوال الطقس، التي حالت دون إبحار البواخر من الموانئ.

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19:27ت م

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