السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر سكوشيا بالقطب الجنوبي



واشنطن 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر اليوم بحر سكوشيا الواقع بين الأرجنتين والقارة القطبية الجنوبية في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر, ولم ترد أنباء عن تأثر المناطق المحيطة بذلك الزلزال.

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19:14ت م

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