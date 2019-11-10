

الأفلاج 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

دشن المشرف على كليات الأفلاج الدكتور مسفر الكبيري اليوم، مبادرة " بناء " لتطوير العمل الأكاديمي والتعليمي والإداري، بحضور وكلاء كلية المجتمع وكلية العلوم الإنسانية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين .

وتأتي مبادرة " بناء "وفق منظور نظام الجامعات الجديد الذي يعزز الاستقلالية ويركز على رفع كفاءة الإنتاجية للأفراد والمؤسسات التعليمية، ويتجه للخصخصة وترشيد الخطط والمشاريع الجامعية، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والإدارة الحديثة.

// انتهى //

18:05ت م

0195





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مشرف كليات الأفلاج يُدشّن مبادرة " بناء " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.