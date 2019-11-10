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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مسؤول رفيع بهيئة الأمر بالمعروف خلال مهمة عمل والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
سيارة المسؤول بهيئة الأمر بالمعروف
لقي مسؤول رفيع المستوى في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأحد، مصرعه بحادث سير خلال مهمة عمل رسمية للمؤسسة الحكومية المسؤولة عن تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية في البلاد.
وقالت تقارير محلية، إن الشيخ حسين بن مقبل القحطاني، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، لقي مصرعه بحادث مروري.
وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، إحدى سيارات الهيئة الدينية الشهيرة وقد تضررت بفعل حادث مروري، وقيل إنها سيارة القحطاني.
وقال مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، ووسائل إعلام محلية، إن الحادث وقع صباح اليوم الأحد، لكن لم يتضح بعد إن كان القحطاني قد قضى خلال توجهه لمقر عمله أم خلال مباشرته لمهمة في أحد الأماكن العامة في المحافظة.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على المسؤول الديني، عصر اليوم، بجامع الحرجة في المحافظة قبل دفنه.
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