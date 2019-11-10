- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان السعودية توصي بمنع الزواج قبل سن الـ18 والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
صورة أرشيفية
أوصت هيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم الأحد، بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاما، ويمنع ما دونه.
وقالت هيئة حقوق الإنسان، وهي مؤسسة حكومية في المملكة أنشئت عام 2005، إنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18)، مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمل والدَيْ من هو دون الـ"18" أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
ويعد العمر ما دون الـ18 مرحلة طفولة، وفقا لما أشارت إليه الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل التي أصبحت السعودية طرفا فيها.
وأضافت الهيئة: "سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان".
وأوضحت أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين، حتى لا يشكل الزواج خطرا عليهما، بما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين.
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان السعودية توصي بمنع الزواج قبل سن الـ18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.