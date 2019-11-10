شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يُقلّد عددا من الضباط رتبهم الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمقر الإمارة في جدة، عدداً من الضباط المُرقين حديثاً رتبهم الجديدة، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي. وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة الضباط المترقين، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح، وهم: مساعد مدير شرطة المنطقة اللواء عواض السعدي، ومدير مرور جدة اللواء سليمان الجميعي، ومدير شرطة جدة اللواء محمد آل صقر، مساعد مدير شرطة الطائف اللواء موسى البلوي. من جانبهم عبّر الضباط المترقون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، مؤكدين أنها ستكون عوناً لهم لخدمة الدين والوطن والقيادة.



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