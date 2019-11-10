شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى دولي للتعريف بالمشاريع الكبرى في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تنظم الهيئة الملكية لمدينة الرياض، يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء) القادمين، ملتقى دولياً للتعريف بمشاريع الرياض الأربعة الكبرى (مشروع حديقة الملك سلمان، مشروع المسار الرياضي، مشروع الرياض الخضراء، مشروع الرياض آرت).

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن الملتقى سيعقد في قاعة مكتبة الملك فهد العامة بعنوان «الرياض: المدينة المستدامة»، وسيتم من خلاله تبادل الرأي والمشورة حول الأثر الذي ستحدثه هذه المشاريع النوعية الكبرى في مختلف قطاعات مدينة الرياض: الحضرية والعمرانية والاستثمارية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياحية والاجتماعية..