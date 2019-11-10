شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى دولي للتعريف بالمشاريع الكبرى في الرياض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
تنظم الهيئة الملكية لمدينة الرياض، يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء) القادمين، ملتقى دولياً للتعريف بمشاريع الرياض الأربعة الكبرى (مشروع حديقة الملك سلمان، مشروع المسار الرياضي، مشروع الرياض الخضراء، مشروع الرياض آرت).
وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن الملتقى سيعقد في قاعة مكتبة الملك فهد العامة بعنوان «الرياض: المدينة المستدامة»، وسيتم من خلاله تبادل الرأي والمشورة حول الأثر الذي ستحدثه هذه المشاريع النوعية الكبرى في مختلف قطاعات مدينة الرياض: الحضرية والعمرانية والاستثمارية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياحية والاجتماعية..
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى دولي للتعريف بالمشاريع الكبرى في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.