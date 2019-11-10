استعادة 270 ألف م2 من لصوص الأراضي بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد اليوسف _ الطائف

استعادت أمانة الطائف أراضي حكومية بيضاء جرى التعدي عليها بمنطقة البهيتة شمال المحافظة بلغت مساحتها 270 ألف م2، وذلك بعد أن سجل مراقبو بلدية شمال الطائف الفرعية إحداثات مخالفة شملت إقامة مزرعة وعقوم ترابية وغرفة سكنية وشبوك وحظائر وأشكال مختلفة من التعديات ووقفت الفرق الرقابية ولجنة التعديات على الإحداثات العشوائية.

وذكرت الأمانة أن آلياتها أنهت أعمال الإزالة للمزرعة وملحقاتها وطمس العقوم وإزالة الشبوك والحظائر بمشاركة لجنة التعديات والجهات الأمنية، وذلك عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية تخولهم حيازة الأراضي بشكل نظامي وأدرجت الأمانة الموقع الذي جرى التعدي عليه ضمن برنامجها الرقابي لمتابعة التعديات على الأراضي البيضاء للتأكد من عدم عودة المحدثين إليه.

ونوهت إلى تعاملها الفوري مع الإحداثات غير النظامية للقضاء على تلك الممارسات حال وقوعها.