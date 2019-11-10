الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية على المناطق حتى الجمعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرها أمس، استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم المناطق، حيث يتوقع استمرار فرص هطول أمطار رعدية «متوسطة في مجملها»، قد تصحب بتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة أو أكثر، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي اعتبارا من غد على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما تشمل الحالة مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض.

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فيما نبهت الهيئة إلى استمرار تأثير الأمطار على تلك المناطق أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وكانت الهيئة أصدرت، تنبيها متقدما بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وضباء.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

يذكر أن المدينة المنورة شهدت مساء أمس الأول هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة منها.