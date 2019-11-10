وظائف شاغرة بوزارة العدل لحملة ماجستير الشريعة والقانون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلنت وزارة العدل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على المرتبة الثامنة، في عموم مناطق المملكة عن طريق المسابقة الوظيفية، للحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات (الشريعة، والقانون، والحقوق، والأنظمة) للرجال والنساء، وتخصصات (الحاسب الآلي) للنساء فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم والتسجيل سيكون متاحا من خلال بوابتها الالكترونية، اعتبارا من أمس، حتى الخميس المقبل في تمام الـ 12 مساء.

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واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يتوفر لديهم قرار معادلة من وزارة التعليم بالنسبة للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن تكون شهادة الماجستير في التخصصات الشرعية مسبوقة بمؤهل البكالوريوس في تخصص الشريعة.

وأوضحت أنه ينبغي على المتقدم للتسجيل في موقعها رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة، إضافة لصورة من الهوية الوطنية، وصورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين على الوظائف الشرعية والحاسب الآلي.

وأشارت العدل إلى أن الطلبات المستلمة من المتقدمين سيجري دراستها من خلال البيانات المسجلة من قبل المتقدم أو المتقدمة، وصور المستندات المرفوعة وفق شروط الإعلان، وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيستبعد الطلب، مؤكدة ضرورة متابعة الأسماء التي ستكون دعوتها من خلال بوابتها الالكترونية.