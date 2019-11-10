مستشفيات خاصة تربح من الولادات القيصرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برز الكسب المادي ضمن أسباب عدة تتخذها مستشفيات القطاع الخاص ذريعة في إجراء العمليات القيصرية، إذ تصدرت الولادة القيصرية في تلك المستشفيات بنسبة 35.6% من بين 84512 حالة ولادة، النسبة الأعلى بين الولادة القيصرية في مختلف القطاعات الصحية بالمملكة، في حين بلغت النسبة 29.3% من بين 77808 ولادة بمستشفيات وزارة الصحة، ونسبة 30.5%

من بين 30200 ولادة بمستشفيات القطاعات الحكومية الأخرى.

وقال المدير الطبي بالمركز الطبي الدولي وعضو الجمعية السعودية للنساء والولادة الدكتور عماد صقر للصحيفة، إن هناك 3 أسباب وراء ارتفاع نسبة إجراء الولادة بطريقة قيصرية عوضا عن الولادة الطبيعية في القطاع الصحي الخاص، وإن كثيرا من المستشفيات الخاصة ملتزمة بالمعايير التي يتخذ بناء عليها قرار العملية القيصرية وبالتالي فنسب الولادة القيصرية بها مقاربة لنسبها في المستشفيات الحكومية، ولكن نظرا لبعض المستشفيات الخاصة التي تصل فيها نسبة الولادة القيصرية إلى 50% فحين يؤخذ المعدل بينها ستظهر النسبة أعلى في المستشفيات الخاصة عموما.

وأوضح أن قرار الولادة القيصرية في حال اتخذ لأجل دواع طبية فلا ضرر منه، بل هو لصالح صحة المرأة والطفل، أما إذا اتخذ دون حاجة طبية فله عدة سلبيات أو مخاطر.

الولادات القيصرية بمستشفيات المملكة عام 2018 ونسبتها بين أنواع الولادات الأخرى

أسباب زيادة نسبة الولادات القيصرية ببعض المستشفيات الخاصة بحسب الدكتور صقر:

الكسب المادي، لأن تكلفة العملية القيصرية أعلى من تكلفة الولادة الطبيعية

رغبة الطبيب بسرعة توليد الحامل حتى لا يضطر للانتظار معها ساعات لحين انتهاء الولادة

رغبة المريضة في الولادة القيصرية ما يجعلها تتوجه للمستشفيات التي توافق بسهولة على إجرائها

أضرار الولادة القيصرية المحتملة بحسب الدكتور صقر:

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نزيف أكثر من الولادة الطبيعية

احتمال عال للحاجة للولادة القيصرية في الحمل التالي

حدوث التصاقات في الرحم

محدودية عدد الأطفال الممكن إنجابهم مقارنة بالولادة الطبيعية

حدوث جرح لأحد الأنسجة غير المستهدفة أثناء العملية

وزارة الصحة 77,808

بنسبة

29.3% من بين طرق الولادة الأخرى

القطاعات الحكومية الأخرى 30,200

بنسبة

30.5% من بين طرق الولادة الأخرى

القطاع الخاص 84,512

بنسبة

35.6% من بين طرق الولادة الأخرى