إزالة حظائر أغنام وجمال عشوائية بالمشاعر المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم أمس حظائر أغنام وجمال عشوائية بوادي «فج الحرمان» بمنطقة المشاعر المقدسة، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لإزالة الحظائر العشوائية التي تشكل مصدرا للتلوث البيئي والمحافظة على الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة في بيانها أنه جرى تشكيل عدد من الفرق بالتعاون مع الجهات الأمنية لرصد مواقع الحظائر المخالفة التي يقوم أصحابها بممارسة البيع والشراء دون توفر الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث جرت إزالة 70 ألف م2 من الحظائر إزالة كلية واتخاذ الإجراءات والتدابير النظامية بحق المخالفين.

من جهة أخرى واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها الميدانية على الأسواق العشوائية بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وبمساندة أفراد ومعدات الإدارة العامة للنظافة، حيث نظمت حملة على سوق النكاسة العشوائي وصادرت وأتلفت خلالها كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والخضراوات الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إزالة المباسط العشوائية.