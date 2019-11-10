السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ ظهران الجنوب أزالت بلدية تثليث التابعة لأمانة منطقة عسير أمس تعديات على أراض حكومية تجاوزت 80 ألف م2. وأوضحت البلدية في بيانها أن أعمال الإزالة جرت بعد رصد الفرق الرقابية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية، بناء أحواش وخزانات وحرائز وعقوم ترابية على طريق هجرة رخيمان، مشيرة إلى أنها أزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديات على 80 ألف م2 في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.