ربط برنامج لجنة إسكان الحجاج بالجهات ذات العلاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي _ مكة المكرمة
تعكف لجنة إسكان الحجاج بالتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بأمانة العاصمة المقدسة على تطوير برنامجها الالكتروني، والعمل على أن يكون أكثر شمولية من خلال ربطه بالجهات ذات العلاقة.
وعلمت «مكة» أن لجنة إسكان الحجاج أعطت تصورها الكامل عن البرنامج لتقنية المعلومات بأمانة العاصمة المقدسة (المطور) من أجل وضع التحسينات عليه، وتحديثه بشكل يتلاءم مع تطلعات اللجنة.
وتهدف اللجنة من عملية التطوير إلى تسهيل وتبسيط استخراج تصاريح إسكان الحجاج على ملاك المساكن من اللجنة بكل يسر وسهولة، حيث سينهي برنامج إسكان الحجاج الالكتروني بعد تطويره كل المعاملات الورقية التي كانت تقوم عليها أعمال اللجنة، حيث يعمل البرنامج على المراسلات الالكترونية بين الجهات ذات العلاقة، فيما يبقى دور المكاتب الهندسية كما هو بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها.
لجنة إسكان الحجاج:
- أمانة العاصمة المقدسة
- الدفاع المدني
- الشرطة
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