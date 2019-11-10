ضبط 94 منشأة مخالفة في خميس مشيط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أغلقت بلدية خميس مشيط 34 منشأة مخالفة.
وأوضح المتحدث الرسمي للبلدية بدر القرني أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 722 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة، وإتلاف 65 لترا من الزيوت المعاد استخدامها، وضبط 94 منشأة مخالفة، وإنذار 31 منشأة.
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