إغلاق 70 محطة وقود مخالفة للائحة المعدلة بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب _ جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة خلال الأيام القليلة الماضية 70 محطة وقود مخالفة للائحة المعدلة، وذلك خلال الجولات التفتيشية في حملة يفترض أن تطال 404 محطات تمثل العدد الكلي للمحطات.

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وشملت المخالفات التي أدت لإغلاق المحطات اشتراطات تنظيمية وإنشائية وأخرى تتعلق بالمرافق واشتراطات السلامة والبيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الأمانة محمد البقمي لـ»مكة» أن الجولات التفتيشية مستمرة لتطبيق اللائحة الجديدة على المحطات كافة من الفئات الثلاث المعتمدة إضافة إلى توفير الخدمات الجديدة. ومن أبرز الاشتراطات الجديدة للبناء توفير مرافق خدمية إضافة إلى خدمات مدى ولوحات الأمن والسلامة وأسعار الوقود ومرافق الاحتياجات الخاصة والإنارة المناسبة وتحديد المداخل والمخارج.

ولفت إلى أن أبرز المخالفات تتعلق بالاشتراطات وجوانب النظافة والأمن والسلامة، ويمنح المالك فرصة للتعديل والمعالجة.