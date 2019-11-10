«التزام» تربط أمانة الأحساء الكترونيا بالخدمة المدنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سعيا إلى تطوير الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة والعمل على أذكنة خدمات الموارد البشرية، أنهت أمانة الأحساء الربط الالكتروني مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة «التزام».

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن الأمانة استكملت من خلال شراكتها الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» إجراءات الربط الالكتروني مع نظام إدارة وتخطيط الموارد الحكومية في الأمانة عبر قناة التكامل الحكومية، مشيرا إلى أهمية الربط الالكتروني وتبادل البيانات مع القطاعات الحكومية تكمن في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصناع القرار عبر مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية، وتشمل البيانات الوظيفية الحالية والتاريخية والمؤهلات وإدارة الأداء والعمليات وأتمتة إجراءات الموارد البشرية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية.

وأشار إلى أن إتمام تنفيذ هذه الخدمة الالكترونية يأتي تماشيا مع التوجيهات الحكيمة من لدن القيادة وحرصها على الارتقاء بخدمات القطاعات الحكومية وتنمية وتطوير ودعم مواردها البشرية في المجالات كافة.

خدمات الربط تضمنت: