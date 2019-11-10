7 جلسات علمية في مؤتمر الإدارة الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خصصت الجمعية السعودية للإدارة الصحية للمؤتمر الدولي الثالث الذي تعقده تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الحالي بعنوان «مستقبل إدارة المنشآت الصحية» 4 ورش عمل تتحدث عن الجودة وسلامة المرضى، والتحول في القيادة، وتجربة المريض، والتحول في الصحة الرقمية.

كما ستقدم 7 جلسات علمية يومي الأربعاء والخميس المقلبين، حيث يتضمن اليوم الأول 4 جلسات تتطرق للحديث عن الحوكمة في القطاع الخاص، وجلسة عن التميز المؤسسي في خدمات الرعاية الصحية تتناول الجودة والاعتماد في المملكة ودور القيادة في تحسين سلامة المرضى والتميز القيادي، إضافة إلى جلسة عن الطموح في التجمعات الصحية، وجلسة عن استدامة الرعاية الصحية سيجري الحديث فيها عن الرعاية الصحية المبنية على القيمة والتنفيذ المتقن للاستراتيجية لتحقيق الاستدامة التنظيمية في المنظمات الصحية ومراقبة الصحة الذكية وإدارة الأنظمة.

كما خصصت الجمعية الخميس، 3 جلسات للحديث عن الذكاء الاصطناعي وجلسة عن بناء المواهب القيادية في القطاع الصحي، إضافة إلى جلسة تناقش فرص الاستثمار والتكامل في الرعاية الصحية، تتناول تكامل الرعاية الصحية من خلال مشاركة القطاع الخاص والخصخصة في الرعاية الصحية والفرص الاستثمارية في المملكة.