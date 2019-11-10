الملك سلمان يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

الأحد 10 نوفمبر 2019

أعلنت الرياض، اليوم الأحد، تسلم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.



وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ”قام بتسليم الرسالة للعاهل السعودي، صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بالكويت، خلال استقبال الملك له اليوم (الأحد)“، دون أن تكشف فحواها.

وحضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي.

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بينما قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنّ ”مبعوث أمير الكويت وزیر الخارجیة، سلم العاهل السعودي، رسالة خطية، تضمنت العلاقات الأخویة الطیبة التي تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل دعمھا وتعزیزھا في كافة المجالات“.

ووصل وزير الخارجية الكويتي، الأحد، للمملكة في زيارة غير معلنة من قبل، وغير محددة المدة.

وتأتي الرسالة، بعد أيام من التفاؤل الكويتي بقرب حل الأزمة الخليجية، ونقل الكويت رسالة إيرانية للسعودية والبحرين.