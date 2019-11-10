نجم منتخب الإمارات يعدد فوائد إقامة دوري لكرة القدم الشاطئية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب كمال علي سليمان، نجم منتخب الإمارات، المتوج ببرونزية القارات للكرة الشاطئية، بإنشاء دوري محلي للعبة. وتوج المنتخب الإماراتي ببرونزية كأس القارات للكرة الشاطئية بعد تفوقه على روسيا في مباراة تحديد المركز الثالث بثنائية مقابل هدف. وفي حديث لـ"العين الرياضية"، قال كمال علي سليمان: "هذه اللعبة كلما مارستها تطور أكثر وتزداد خبراتك". Advertisements وأضاف لاعب المنتخب الإماراتي: "نطالب المسؤولين بإنشاء دوري في الإمارات للكرة الشاطئية ولن نقصر معهم في الملعب أبداً". وتابع: "الكرة الشاطئية بها الكثير من اللمسات الجمالية مثل التسديدات الهوائية والخلفية المزدوجة، نريد أن نرى الصغار يمارسونها هُنا في الدولة". وأتم: "استفدت كثيراً من الاحتراف في سبورتنج لشبونة والدوري المجري، حصلت على خبرات أفادتني الآن، فما بالك إذا كان لدينا دوري وأكثر من لاعب لديه خبرات من الاحتكاك في البطولات".

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