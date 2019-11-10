اخبار السعوديه

ترقب تحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم ترقب تحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-10

ترقب تحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو

بعد صدور نشرة الاكتتاب

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب ملايين المواطنين والمستثمرين الأفراد والشركات الإعلان عن النطاق السعري لأسهم شركة أرامكو أكبر شركة نفط خام في العالم.

وكانت نشرة اكتتاب أرامكو صدرت في وقت متأخر من ليلة أمس وتضمنت العديد من المعلومات والبيانات المهمة التي تساعد راغبي تملك الأسهم في بناء قرارهم على معلومات صحيحة.

Advertisements

والنطاق السعري هو الحد الأدنى والحد الأقصى لسعر السهم الوحد حيث يساعد هذا السعر المستثمرين في تحديد كمية الأسهم التي يرغبون في امتلاكها.

وبعد إعلان النطاق السعري سيكون بمقدور المستثمرين الأفراد والشركات التقدم بطلبات لشراء الأسهم عبر البنوك المشاركة في الطرح.

وسيتم في هذه المرحلة تحديد ما إذا كان كل مكتتب سيحصل على الأسهم التي طلبها أم نسبة منها، وذلك يتوقف على كمية الطلب على الأسهم، بمعنى لو كان الطلب ضعف المطروح من الأسهم سيتم التخصيص بنسبة النصف لطالبي الاكتتاب وإعادة باقي الأموال إلى حساب المكتتب دون أي خصومات أو استقطاعات.

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

وبعد انتهاء الاكتتاب للأفراد والمؤسسات سيتم تحديد موعد الإدراج في السوق المحلية، تداول، ومن المتوقع أن يكون في الشهر المقبل، وسيكون بمقدور كل مساهم متابعة سعر سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية.

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترقب تحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا