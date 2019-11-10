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شاهد.. جريان سيل وادي النباتة تبوك
متابعات الخليج 365 - تبوك
تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة تبوك اليوم في جريان عدد من الأودية التي فاضت بالمياه من بينها سيل وادي النباتة.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الباحث المتخصص في مناخ تبوك، عيد المضلعاني، بداية السيل في وادي النباتة، طريق الحرة بين العنبة وعين الأخضر، فيما لا تزال الأمطار تهطل بغزارة شمال عين الأخضر.
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