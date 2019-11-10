شكرا لقرائتكم خبر عن الشويعر من «حكايا مسك»: طاقم العمل والقصة المميزة أهم عناصر الفيلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أفادت المخرجة لمياء الشويعر (مراقبة محتوى سينمائي في هيئة الإعلام المرئي والمسموع)، بأن أهم عناصر صناعة الفيلم، وجود طاقم عمل مميز، وسيناريو وقصة جميلة تصل للجمهور.

وتحدثت الشويعر في جلسة حوارية على منصة «حكايا مسك» بعنوان «الفيلم من الإنتاج إلى شاشات السينما»، عن أهم المجالات العملية التي يفتقر إليها سوق صناعة الأفلام في المملكة، مشيرة إلى تركيز الكثيرين على مجالات مثل الإخراج والإنتاج، فيما يفتقد السوق إلى المتخصصين في الإضاءة، وهندسة الصوت والمؤثرات، على سبيل المثال.

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وفي ما يتعلق بالمجالات الإبداعية الفنية في صناعة الأفلام التي لم يتم التركيز إليها، أكدت الشويعر أهمية كتابة المحتوى، وتنمية المواهب في هذا الصدد، عبر المعاهد المتخصصة، موضحة أن مناطق المملكة تحتوي على عديد من القصص الملهمة لكتابة المحتوى.

وأوضحت الشويعر أن الهيئة فسحت 1150 لعبة إلكترونية من 2014 حتى 2019، مشيرة إلى أن فسح المحتوى يمر بمجموعة مراحل، تتمثل في التواصل مع فريق عمل الفسح والتصنيف في هيئة الإعلام المرئي والمسموع عبر البريد الإلكتروني، تقديم استمارة الفسح، إنهاء إجراءات الرسوم، إثبات ملكية الفيلم من شركة الإنتاج، خطاب من صانع الفيلم، وتحديد موعد لعملية التصنيف والفسح.

وأكدت السرية الشديدة في فسح وتصنيف الأفلام، حفاظا على حقوق شركات الإنتاج والفنانين، حيث يمر الفسح بمراحل تضمن عدم تسريب أي مشهد من الفيلم.