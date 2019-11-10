السعودية | شاهد.. الثلوج تتساقط على قرية في عسير

شكرا لقرائتكم شاهد.. الثلوج تتساقط على قرية في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتربع قرية سعودية على أكتاف وبطون الجبال، مظهرة طبيعة فاتنة وخلابة، حين محاذاتها لقمتي جبل "تهلل" و"السودة" على ارتفاع 3500 متر، لتشكل منظراً ساحراً على منحدرات تهامة وغابات شجر العرعر.

قرى "شعف آل ويمن" التي تبعد ما يقارب 12 كلم غرب مدينة أبها في عسير جنوب غرب السعودية، ازداد جمالها حين تزينت أمس بالثلوج التي نثرت بياضها على الساحات، ليقوم المصور الضوئي فايع الألمعي بتوثيق تلك المناظر، مجسدا روعة إطلالات القرى عبر مدرجاتها الزراعية التي يزرع فيها البر والعدس والذرة وبعض أشجار الفاكهة، لتزيد من مقومات الجذب السياحي بطبيعتها، لاسيما أنها أيضا تمتد على متنزه السحاب والشث.

وقال الألمعي: "أقوم بتوثيق جماليات الطبيعة منذ 20 عاما، وشاركت في العديد من المعارض في رجال ألمع وآخر في المفتاحة، حيث كانت بداية عشق للتصوير في تغطية الأحداث والتصوير لمنتدى شبكة رجال ألمع، ثم أصبحت أطارد جمال الطبيعة لتوثيقها".

وقال: "عسير تتميز بطبيعة جميلة، فيجد المصور فيها ضالته المنشودة، في حين أن شعف آل ويمن تشكل مخزوناً استراتيجياً لكل أطياف الجمال، حيث الطبيعة الساحرة تجذب الانتباه بمسطحاتها الخضراء ومدرجاتها الزراعية وغاباتها الكثيفة، مما يؤكد مستقبلها السياحي".